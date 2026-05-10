Снимка: БТА
В телефонен разговор двамата обсъдиха двустранните отношения между България и Израел
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство.
По време на разговора бяха обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.
Източник: МС
