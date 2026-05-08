"Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет", заяви председателят на Европейския съвет
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. "България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната", отбеляза Коща с пост в социалната мрежа X.
Congratulations to Rumen Radev on taking office as Prime Minister of Bulgaria.— António Costa (@eucopresident) May 8, 2026
Bulgaria lies at the heart of Europe, having recently joined the Schengen area and the euro.
I look forward to welcoming you back to the #EUCO to work together on our shared agenda for a prosperous,…
"Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа", добавя Коща в обръщението си към Радев, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.
