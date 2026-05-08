"Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет", заяви председателят на Европейския съвет

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. "България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната", отбеляза Коща с пост в социалната мрежа X.

"Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа", добавя Коща в обръщението си към Радев, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

ПОВЕЧЕ ЗА НОВАТА ВЛАСТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking