Морски дрон, натоварен със 100 килограма експлозиви и открит от рибари край западния гръцки остров Лефкада, беше обезвреден. Шестметровият дрон беше открит близо до скали край острова в Йонийско море с все още работещ двигател в четвъртък и изтеглен до малко пристанище на острова, като рибарите не са били наясно с товара му.

"ЕРТ Нюз" съобщи, позовавайки се на информация от източници от Гръцката брегова охрана, че експлозивите са били детонирани при контролирана експлозия и че дронът е транспортиран до специално военноморско съоръжение, където ще продължат разследванията за произхода, техническите му способности и маршрута му.

"Това е сериозен случай", коментира министърът за защита на гражданите Михалис Хрисохоидис за гръцкото радио. Гръцки медии съобщиха по-рано, че дронът е тип "МАГУРА", украинско производство. Тези дронове са използвани от Украйна във войната ѝ срещу Русия, отбелязва ДПА.

В. "Катимерини" информира, че властите разследват връзка с използването от страна на Украйна на морски дронове срещу т.нар. "сенчест флот" на Русия, използван за заобикаляне на западните санкции срещу руския петрол. Подобен вид атаки бяха регистрирани преди време в Средиземно море между Либия и Крит и край Малта. Властите също така проверяват дали потенциална мишена на дрона не е бил руски конвой, който плавал между Сицилия и Малта няколко дни по-рано.

Свидетели съобщиха, че двигателят на дрона все още е работел, което води към подозрението, че операторите му вероятно са загубили контакт с него и той е продължил да плава, докато не се е блъснал в брега. Плавателният съд тип "МАГУРА В3" е бил оборудван със сателитни комуникации "Старлинк" и е съдържал три детонатора и активни експлозиви, отбелязва "Катимерини". Властите в Атина изразиха безпокойство, че морски дрон, натоварен с експлозиви, е достигнал до ваканционен остров, изтъквайки заплахите за сигурността на корабоплаването, инфраструктурата и безопасността на населението, посочва още ДПА.

