Черно море изхвърли останки от дрон на плажната ивица североизточно от комплекс Елените. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военни унищожиха частите на летателния апарат.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение на началника на отбраната.

Снимка: МО

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.

Редактор: Калина Петкова