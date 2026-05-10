Центърът за морски търговски операции на Великобритания съобщи, че кораб за насипни товари е подал сигнал, че е бил ударен на 23 морски мили североизточно от Доха от „неизвестен снаряд”. Имало е малък пожар, който е потушен. Няма пострадали.

Иранската агенция „Фарс”, позовавайки се на неназован източник, съобщи, че корабът за насипни товари, ударен край бреговете на Катар, е плавал под американски флаг и е бил собственост на САЩ.

Кувейт стана обект на атака с дронове

Инцидентът идва, след като американски изтребител извади от строя два танкера под ирански флаг в Оманския залив, за да им попречи да продължат към Иран.

След това иранските гвардейци заплашиха, че ще атакуват американски обекти в Близкия изток и „вражески кораби”, ако ирански танкери бъдат обстрелвани.

