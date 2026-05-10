Армията е засякла враждебните безпилотни апарати призори, като все още не се съобщава откъде са изстреляни

Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове въпреки крехкото примирие при конфликта в Близкия изток.

„Въоръжените сили засекоха призори днес определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури”, се посочва в публикация на генералния щаб на армията в социалната мрежа X, цитирана от АФП.

САЩ твърдят, че примирието не обхваща Ливан. Иран иска разрешение за преминаване през Ормузкия проток

В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

