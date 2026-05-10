Кувейт обяви, че е станал обект на атака с дронове въпреки крехкото примирие при конфликта в Близкия изток.

„Въоръжените сили засекоха призори днес определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури”, се посочва в публикация на генералния щаб на армията в социалната мрежа X, цитирана от АФП.

САЩ твърдят, че примирието не обхваща Ливан. Иран иска разрешение за преминаване през Ормузкия проток

بيان رقم (61)



صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



بأن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.



وتؤكد القوات المسلحة جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن… pic.twitter.com/9AVrzwHBUy — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 10, 2026

В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете.

Редактор: Мария Барабашка