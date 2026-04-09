Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че иранският преговорен екип погрешно е приел, че договореното между САЩ и Иран спиране на огъня обхваща и бойните действия в Ливан. По думите му Вашингтон никога не е давал подобно обещание.

„Мисля, че това се дължи на напълно допустимо недоразумение. Предполагам, че иранците са си помислили, че прекратяването на огъня се отнася и за Ливан, но това не е така. Никога не сме давали това обещание, никога не сме посочвали, че това ще се случи. Казахме, че прекратяването на огъня ще бъде фокусирано върху Иран и ще бъде фокусирано върху съюзниците на Америка. Както Израел, така и арабските държави от Персийския залив“, каза Ванс пред журналисти при заминаването си от Будапеща.

Иран заплаши с ответни действия, ако Израел не спре ударите в Ливан

Според него американската позиция е била примирието да се отнася единствено до Иран и съюзниците на САЩ, сред които Израел и арабските държави от Залива. Изявлението му обаче противоречи на думите на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е сред основните посредници в преговорите между Вашингтон и Техеран и твърди, че договореността включва и ливанския фронт.

Ванс все пак посочи, че Израел е дал сигнали за по-умерено поведение в Ливан. По думите му израелското правителство е обещало да прояви по-голяма сдържаност, за да не бъдат провалени преговорите. Той не даде повече подробности.

„Имаме още цели за постигане. И ще ги постигнем, независимо с дипломация или с подновяване на боевете. Готови сме да се върнем към бойни действия във всеки момент. Пръстът ни е на спусъка“, каза Нетаняху.

Въпреки обявеното примирие, вчера Ливан беше подложен на най-масираните бомбардировки от началото на войната. Израелската армия продължи операцията си срещу подкрепяното от Иран шиитско движение ''Хизбула'', което се включи в конфликта на страната на Техеран след съвместната американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари.

На този фон иранската морска и пристанищна администрация предупреди корабите да преминават през Ормузкия проток само след предварително съгласуване с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Според властите съществува опасност в стратегическия воден път да има мини, останали след няколкоседмичните бойни действия.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Реалността е, че много малко кораби минаха през стеснението между Персийския залив и Арабско море. Това показват данните на компании, които следят морския трафик. Държавните медии в Иран съобщиха още, че Техеран отново временно е ограничил движението през протока в знак на протест срещу израелските удари в Ливан. По данни на агенция ''Фарс'' от началото на примирието през Ормузкия проток са преминали едва два петролни танкера.

Само преди часове Иран и САЩ постигнаха договореност за двуседмична пауза в бойните действия и временно отваряне на Ормузкия проток. Споразумението беше постигнато в последния момент, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нови масирани удари срещу Ислямската република.

Въпреки приветствията от редица държави, напрежението остава високо заради продължаващите сражения в Ливан.

Иранската морска и пристанищна администрация публикува и препоръки за безопасно преминаване през Ормузкия проток. Според тях корабите, влизащи от Оманско море, трябва да използват коридор северно от остров Ларак, а тези, които напускат Персийския залив, да преминават южно от острова в посока към Оманско море.

Обявеното примирие не спря част от бойните действия и в Персийския залив. Кувейт и Обединените арабски емирства съобщиха, че са обстрелвани. Щети понесе и рафинерия в Южен Иран.



На този фон Вашингтон обяви, че мирните преговори с иранците в Пакистан ще се водят от Джей Ди Ванс. Американската делегация включва още бизнесмена Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джарет Къшнър.

Говорителката на Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток е отворен, но следенето на корабите подкрепя версията на иранците. В резултат от това, петролът започна да поскъпва, след като азиатските пазари отвориха, а борсовите индекси в Токио, Сеул и Тайван паднаха.

"Към момента статутът на Ормузкия проток - дали е отворен или затворен, остава неясен. Късно в сряда вечерта българско време, ирански държавни медии съобщиха, че протокът е напълно затворен и че някои танкери дори са били върнати", коментира от САЩ кореспондентът на NOVA Галина Петрова.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че всички американски кораби, самолети и военен персонал остават в Близкия изток, докато не бъде постигнато пълно споразумение. По думите му, ако примирието бъде нарушено, бойните действия могат да бъдат подновени. "Така че напрежението и заплахите продължават, въпреки формалното примирие", обясни Петрова.

Според глобалната компания за морски трафик „Кеплер“, от вторник - когато беше обявено споразумението, през Ормузкия проток не са преминавали танкери с нефт или газ. Има данни за преминаващи кораби, но става въпрос основно за плавателни съдове със сухи товари.

Междувременно Сенатът на САЩ ще гласува резолюция за ограничаване на военните правомощия на Доналд Тръмп по отношение на Иран на фона на сериозни вътрешнополитически реакции. Критиките са свързани не само с промените в позицията му в последния момент, но и с острия тон в неговите публични изявления.

