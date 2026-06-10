Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст. Опожарени са автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки прозорци на жилища, съобщава ''Би Би Си''.

Жители на жилищна сграда близо до центъра на най-големия град в Северна Ирландия бяха евакуирани вечерта на 9 юни, след като сградата беше подпалена по време на антиимиграционни протести. Един от обитателите - инженерът Еемран, разказа, че безредиците започнали около 19:30 ч. местно време (21:30 ч. българско време). „Първо подпалиха контейнерите за боклук. След това чухме полицейски сирени и патрулни автомобили. Постепенно започнаха да се събират все повече хора и да хвърлят коктейли „Молотов“, каза той.

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Към момента няма официална информация за пострадали при пожара, а службите за сигурност продължават да работят на място.

Снимка: БТА

Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от нападението беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател го определи като „отвратително“.

30-годишният Хади Алодид от Судан, получил разрешение да остане във Великобритания до 2028 г., е обвинен в опит за убийство. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. По време на изслушването на нападателя в съда беше назовано и името на пострадалия - Стивън Огилви. В съдебната зала стана ясно, че той е загубил лявото си око и има увреждане на дясното, както и наранявания по врата и гърба, съобщава "Би Би Си".

Алодид комуникира в съда чрез преводач от арабски език. Когато му бяха прочетени обвиненията, той не даде никакъв отговор. Детектив от Полицейската служба на Северна Ирландия потвърди, че може да го свърже с повдигнатите обвинения. В съдебната зала стана ясно, че на Алодид е била предложена правна защита, но той е отказал да бъде представляван от адвокат. На въпрос дали възнамерява да поиска освобождаване под гаранция, служител от затвора „Мъсгрейв“ съобщи на съда, че обвиняемият е кимнал утвърдително.

Снимка: БТА

"Полицаите са пристигнали на мястото минути след сигнала, за да задържат и арестуват заподозрения и да му окажат първа помощ. Колегите от Спешната помощ са се отзовали малко по-късно. Жертвата е откарана в болница със сериозни наранявания на очите и сериозни порезни рани по гърба и лицето", каза помощник-началникът на полицията на Северна Ирландия Райън Хендерсън.

Съдия Стивън Киоун отказа освобождаване под гаранция и разпореди Алодид да остане в ареста до следващото съдебно заседание след четири седмици – на 8 юли. Магистратът похвали гражданите, които са се притекли на помощ на Стивън Огилви, както и екипите за спешно реагиране, пристигнали своевременно на мястото на нападението. Той заяви, че съдът е наясно с обществените безредици и с възможността да има нови протести. Осъди отправянето на заплахи към служителите на спешните служби и предупреди, че подобно поведение може да доведе до влизане в затвора.

Използването на социални мрежи за планиране на бурни протести заради нападението с нож в Белфаст предизвика критики, като управляващата във Великобритания Лейбъристка партия обвини Илон Мъск, че разпалва разделения. Технологичният милиардер продължи през нощта да популяризира призиви хората да излязат по улиците в отговор на нападението, при което мъж бе приет в болница в тежко състояние.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър определи събитията като

"шокиращи и напълно неприемливи". Той публикува пост в X, в който призовава за спокойствие и полицията да бъде оставена да свърши своята работа.

The scenes in Belfast last night were shocking and completely unacceptable.



There is no justification for the violence and disorder that we saw threatening our communities, nor for those who encouraged it, online or elsewhere.



It is clear that people were targeted last night… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 10, 2026

Снимка: БТА

"Няма оправдание за насилието и безредиците, които видяхме да заплашват нашите общности. Оправдание няма и за тези, които ги насърчаваха - онлайн или другаде", пише още Стармър.

Председателят на Лейбъристката партия Анна Търли каза, че онлайн платформите „играят роля в подхранването“ на размириците. Тя изрази мнение, че собственикът на компанията X Мъск е един от „недобросъвестните участници“, които разпалват напрежението. Мъск сподели в X списъци с места, където може да има протести. Те бяха публикувани и от крайнодесния активист Томи Робинсън. Мъск препубликува и пост на лидера на партия „Възстанови Британия“ Рупърт Лоу, в който се казва „Милиони трябва да си тръгнат“, придружен от снимка с кадри от нападението с нож.

„Трябва да признаем и да видим, че социалните мрежи играят роля в подхранването на това. Мисля, че има недобросъвестни участници, които често се намират на много, много километри разстояние. За тях е лесно да разпалват подобни неща“, каза Търли пред радио „Таймс“.

Снимка: БТА

Попитана дали технологичният магнат е един от тези недобросъвестни участници, тя отговори: „Той не живее в такива общности, в които виждаме подобна активност. Той не е изложен на риск. На риск са изложени майките, семействата и хората, които живеят в тези домове в Белфаст и по улиците на Великобритания“.

Министърът на правосъдието на Северна Ирландия Нейоми Лонг заяви, че агитаторите в социалните мрежи трябва „да се отдръпнат от клавиатурите си“ след нощта на насилие в Белфаст. В предаването „Тудей“ по "Би Би Си Радио 4" тя каза, че хора, които „вчера трудно биха намерили Белфаст на картата“, „превръщат в оръжие страха, който хората действително изпитват заради случилото се“. „Защото в крайна сметка, ако прогонваш хора от домовете им само заради цвета на кожата им, не можеш да го представиш по никакъв друг начин – това е расизъм, а тези недобросъвестни участници трябва да се отдръпнат“, каза Лонг.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, многократно публикува в X за развиващите се безредици, като написа, че „чуждестранни бизнеси се унищожават в Белфаст“ и че домове, за които се подозира, че приютяват кандидати за убежище, „се разбиват от разгневени местни жители“.

Снимка: БТА

Бяха изразени опасения и заради съобщения, насърчаващи безредици, които са били препращани многократно в WhatsApp. Лидерът на партия „Либерални демократи“ сър Ед Дейви каза, че алгоритмите на социалните мрежи усилват екстремистко съдържание. „Ужасен съм от безредиците и расисткото насилие в Белфаст снощи“, написа той в X.

Редактор: Цветина Петкова