Провокира ги атаката с нож, извършена от имигрант от Судан

Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст. Опожарени са автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки прозорци на жилища, съобщава ''Би Би Си''.

Жители на жилищна сграда близо до центъра на най-големия град в Северна Ирландия бяха евакуирани вечерта на 9 юни, след като сградата беше подпалена по време на антиимиграционни протести. Един от обитателите - инженерът Еемран, разказа, че безредиците започнали около 19:30 ч. местно време (21:30 ч. българско време). „Първо подпалиха контейнерите за боклук. След това чухме полицейски сирени и патрулни автомобили. Постепенно започнаха да се събират все повече хора и да хвърлят коктейли „Молотов“, каза той.

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Към момента няма официална информация за пострадали при пожара, а службите за сигурност продължават да работят на място.

Белфаст

Снимка: БТА

Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от нападението беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател го определи като „отвратително“.

30-годишният Хади Алодид от Судан, получил разрешение да остане във Великобритания до 2028 г., е обвинен в опит за убийство. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. По време на изслушването на нападателя в съда беше назовано и името на пострадалия - Стивън Огилви. В съдебната зала стана ясно, че той е загубил лявото си око и има увреждане на дясното, както и наранявания по врата и гърба, съобщава "Би Би Си". 

Алодид комуникира в съда чрез преводач от арабски език. Когато му бяха прочетени обвиненията, той не даде никакъв отговор. Детектив от Полицейската служба на Северна Ирландия потвърди, че може да го свърже с повдигнатите обвинения. В съдебната зала стана ясно, че на Алодид е била предложена правна защита, но той е отказал да бъде представляван от адвокат. На въпрос дали възнамерява да поиска освобождаване под гаранция, служител от затвора „Мъсгрейв“ съобщи на съда, че обвиняемият е кимнал утвърдително.

Белфаст

Снимка: БТА

"Полицаите са пристигнали на мястото минути след сигнала, за да задържат и арестуват заподозрения и да му окажат първа помощ. Колегите от Спешната помощ са се отзовали малко по-късно. Жертвата е откарана в болница със сериозни наранявания на очите и сериозни порезни рани по гърба и лицето", каза помощник-началникът на полицията на Северна Ирландия Райън Хендерсън. 

Съдия Стивън Киоун отказа освобождаване под гаранция и разпореди Алодид да остане в ареста до следващото съдебно заседание след четири седмици – на 8 юли. Магистратът похвали гражданите, които са се притекли на помощ на Стивън Огилви, както и екипите за спешно реагиране, пристигнали своевременно на мястото на нападението. Той заяви, че съдът е наясно с обществените безредици и с възможността да има нови протести. Осъди отправянето на заплахи към служителите на спешните служби и предупреди, че подобно поведение може да доведе до влизане в затвора. 

Използването на социални мрежи за планиране на бурни протести заради нападението с нож в Белфаст предизвика критики, като управляващата във Великобритания Лейбъристка партия обвини Илон Мъск, че разпалва разделения. Технологичният милиардер продължи през нощта да популяризира призиви хората да излязат по улиците в отговор на нападението, при което мъж бе приет в болница в тежко състояние.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър определи събитията като 
"шокиращи и напълно неприемливи". Той публикува пост в X, в който призовава за спокойствие и полицията да бъде оставена да свърши своята работа. 

Белфаст

Снимка: БТА

"Няма оправдание за насилието и безредиците, които видяхме да заплашват нашите общности. Оправдание няма и за тези, които ги насърчаваха - онлайн или другаде", пише още Стармър.

Председателят на Лейбъристката партия Анна Търли каза, че онлайн платформите „играят роля в подхранването“ на размириците. Тя изрази мнение, че собственикът на компанията X Мъск е един от „недобросъвестните участници“, които разпалват напрежението. Мъск сподели в X списъци с места, където може да има протести. Те бяха публикувани и от крайнодесния активист Томи Робинсън. Мъск препубликува и пост на лидера на партия „Възстанови Британия“ Рупърт Лоу, в който се казва „Милиони трябва да си тръгнат“, придружен от снимка с кадри от нападението с нож.

Трябва да признаем и да видим, че социалните мрежи играят роля в подхранването на това. Мисля, че има недобросъвестни участници, които често се намират на много, много километри разстояние. За тях е лесно да разпалват подобни неща“, каза Търли пред радио „Таймс“.

Белфаст

Снимка: БТА

Попитана дали технологичният магнат е един от тези недобросъвестни участници, тя отговори: „Той не живее в такива общности, в които виждаме подобна активност. Той не е изложен на риск. На риск са изложени майките, семействата и хората, които живеят в тези домове в Белфаст и по улиците на Великобритания“.

Министърът на правосъдието на Северна Ирландия Нейоми Лонг заяви, че агитаторите в социалните мрежи трябва „да се отдръпнат от клавиатурите си“ след нощта на насилие в Белфаст.  В предаването „Тудей“ по "Би Би Си Радио 4" тя каза, че хора, които „вчера трудно биха намерили Белфаст на картата“, „превръщат в оръжие страха, който хората действително изпитват заради случилото се“. „Защото в крайна сметка, ако прогонваш хора от домовете им само заради цвета на кожата им, не можеш да го представиш по никакъв друг начин – това е расизъм, а тези недобросъвестни участници трябва да се отдръпнат“, каза Лонг.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, многократно публикува в X за развиващите се безредици, като написа, че „чуждестранни бизнеси се унищожават в Белфаст“ и че домове, за които се подозира, че приютяват кандидати за убежище, „се разбиват от разгневени местни жители“.

Белфаст

Снимка: БТА

Бяха изразени опасения и заради съобщения, насърчаващи безредици, които са били препращани многократно в WhatsApp. Лидерът на партия „Либерални демократи“ сър Ед Дейви каза, че алгоритмите на социалните мрежи усилват екстремистко съдържание. „Ужасен съм от безредиците и расисткото насилие в Белфаст снощи“, написа той в X.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Любомир Мартинов, БТА/БГНЕС

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