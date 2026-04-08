Корпусът на гвардейците на ислямската революция в Иран предупреди, че ще предприеме ответни действия, ако Израел не прекрати атаките срещу Ливан, след като десетки хора загинаха при нови удари само ден след договореното примирие между САЩ и Иран.

„Отправяме твърдо предупреждение към Съединените щати, които нарушават споразуменията, и към техния ционистки съюзник, техния палач: ако агресията срещу скъпия ни Ливан не бъде незабавно прекратена, ще изпълним своя дълг и ще дадем отговор“, се казва в изявление на гвардейците, излъчено по държавната телевизия, като в него Израел е посочен с този термин.

Израел от своя страна заяви, че примирието между САЩ и Иран не обхваща Ливан

Израел от своя страна заяви, че примирието между САЩ и Иран не обхваща Ливан, който беше въвлечен в конфликта, след като подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ започна атаки срещу израелска територия.

Нетаняху: Примирието между САЩ и Иран е договорено в пълна координация с Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че примирието между Съединените щати и Иран е постигнато в „пълна координация“ с Израел. „Както знаете, снощи влезе в сила временно двуседмично примирие между Съединените щати и Иран, в пълна координация с Израел“, каза Нетаняху в телевизионно изявление. „Не, не бяхме изненадани в последния момент“, уточни той в отговор на остри критики от опозиционни лидери, които твърдят, че примирието е постигнато, без Израел да е постигнал целите си във войната с Иран.

Редактор: Цветина Петрова