Филипините отблизо: Между цветните души и трудния живот
Над 150 хиляди километра е изминала Десислава през последната година
„Един живот не стига, за да разгледаш всичко в света” – така накратко може да бъде представена Десислава Иванова. Тя е професионален пътешественик и само през последната година е изминала над 150 хиляди километра. За нея пътуването е начин на живот и откакто е заминала като студент в чужбина, не е спирала.
„За последната година бях на четири континента – Азия, Африка, Европа и Централна Америка”, разказа Десислава. Тя допълни, че в началото на миналата година е била в Пакистан, където освен културния шок е преживяла и сериозен адреналин, тъй като точно по това време се е разгоряла войната с Индия и е трябвало да се евакуира.
В Африка се е впечатлила от Етиопия, след това в Централна Америка е обиколила от Мексико до Коста Рика, а накрая е стигнала до Ливан и Сирия.
Какви са впечатленията на Десислава от Ливан и още интересни разкази чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
