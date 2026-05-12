Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Темата коментираха бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов, икономистът доц. Щерьо Ножаров и икономическият анализатор Димитър Събев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според доц. Ножаров законопроектите са в „първичен вид” и очерта техните проблеми. „Създават се три отделни режима с три органа за контрол на цените. Подобно нещо няма в нито една държава от ЕС. Те включват прекомерно високи цени – КЗК, необосновано увеличение – КЗП, както и запазването и удължаването на Закона за въвеждане на еврото с чл. 25 – НАП. Тоест, три отделни органа с различни процедури върху едно и също нещо. Във всеки сектор еластичността на търсенето и предлагането е различна. Големият проблем е там, че контролният орган КЗК има право и дори е длъжен, за да установи себестойността, да влезе в счетоводството на всяка фирма в дълбочина. Къде отива търговската тайна в този случай? Органите ще имат право да навлизат в дълбочина във всяка фирма”, каза той. И добави: „Трябва да има отделна методология за всеки един сектор и отделните отрасли, което е абсурдно”, допълни икономистът.

Константин Проданов: КЗК ще има право да забранява необосновано високи цени

По думите на Събев не е ясно как ще се развият нещата и дали ще има ефект от мерките. „С тези малки промени в закона се въвеждат неща, които до този момент в българското законодателство не е имало. Аз вярвам, че трябва да дадем малко пространство на правителството. От друга страна, тези мерки са внимателно подбрани – популистки, така че да отговорят на исканията на обществото, без да се стига до голяма крайност. В мотивите им много ясно е описано, че не се въвеждат максимални прагове. В същото време са използвани две словесни формули – „справедлива цена” и „разумна норма на печалба”, които отварят врата за произвол от страна на държавните органи. Този закон е заявка за смяна на подхода към икономиката и не знаем накъде ще се върви”, сподели той.

От своя страна бившият председател на КЗП заяви, че в законопроекта няма нищо ново от гледна точка на потребителската защита и контролния орган. Относно удължаването на Закона за въвеждането на еврото той сподели, че това може да породи ефект в момент, когато кризите и инфлационният натиск са различни. „При промените в Закона за защита на конкуренцията обаче се пипа по-дълбоко. Даде се заявка, че тъй като тепърва ще се разработват механизми за неговото прилагане, ще има възможност за контакти и консултации. Смущава ме, че се дава възможност в закона чрез подзаконов нормативен акт да се въвеждат нови видове нелоялни практики. Подобно нещо не трябва да се допуска”, каза той. Маргаритов допълни: „За първи път от четири години ние имаме възможността да сложим на масата стратегически мерки, които да имат дългосрочен ефект. Първите стъпки показват отново бърза ситуационна реакция. Сега обаче има достатъчно силно мнозинство, което би могло да мисли комплексно”.

Редактор: Ивайла Маринова