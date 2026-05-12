Депутатът от „Прогресивна България“ Крум Неделков коментира финансовата политика на държавата в ефира на „Твоят ден“. Той изрази притеснения от бюджетния дефицит и посочи необходимостта от реформи в публичната администрация.

Според него има възможност за оптимизация на между 6 000 и 8 000 щатни бройки в държавния сектор, което би било първа стъпка към по-дълбоки структурни промени.

По темата за автоматичното нарастване на възнагражденията Неделков посочи, че в образованието този механизъм трябва да бъде запазен и дори надграден. За секторите сигурност и отбрана обаче той заяви, че въпросът остава отворен за политически дебат.

„Това е тема, която предстои да бъде обсъдена в контекста на бюджета“, каза той.

Неделков представи в ефира на „Твоят ден“ и пакета от законодателни промени, насочени към конкуренцията, защитата на потребителите и контрола върху цените.

По думите му основният акцент е върху по-строги правила за пазарните практики и по-голяма прозрачност по веригата на доставки. Предложенията са насочени основно към Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

Неделков обясни, че в рамките на Закона за защита на конкуренцията се предлага разширяване на списъка с нелоялни търговски практики – от 13 на 33. Предвижда се също създаване на регистър за проследимост на храните по цялата агрохранителна верига, както и въвеждане на ново понятие за „съвместно господстващо положение“.

„Това е допълване на инструментариума, с който държавата може да реагира при нарушения на пазара“, посочи той.

Втората група мерки е свързана със Закона за защита на потребителите. Там се предвижда удължаване на действието на закона за еврото, включително задължение големите търговски вериги да подават ежедневна информация за цените, както и засилен контрол върху търговските надценки.

Сред новите елементи е и въвеждането на понятието „справедлива цена“. Според Неделков това не е фиксирана стойност, а аналитичен инструмент, който ще сравнява цени на база исторически данни и съпоставка с други европейски държави.

„Идеята е потребителят да има информация дали даден продукт се продава на ниво, което съответства на обективни икономически критерии“, обясни депутатът.

Той уточни, че механизмът няма да въвежда директни санкции, а ще има информационен характер и ще работи чрез дигитални системи и алгоритми, които ще сигнализират при съществени отклонения в цените.

Неделков изрази скептицизъм към идеята за административен „таван“ на цените. По думите му подобни мерки дават краткосрочен ефект, но в дългосрочен план могат да доведат до по-висока инфлация.

Той подчерта, че целта на предлаганите промени е по-скоро повишаване на прозрачността и конкуренцията, отколкото директна намеса в ценообразуването.

„Това е свободна пазарна икономика и регулациите трябва да работят чрез информация, а не чрез административен натиск“, заяви той.

По отношение на контрола върху търговските практики се предвижда разширяване на правомощията на регулаторите, включително Комисията за защита на конкуренцията. Новите нелоялни практики ще могат да се актуализират и чрез решения на Министерския съвет, без необходимост от промени в закона.

Неделков допълни, че при установяване на нарушения ще се прилагат санкции, но само след доказване по съответния ред.

