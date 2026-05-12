Иран отправи ново предупреждение към САЩ на фона на напрежението около ядрената си програма и подновените опити за дипломатически диалог между Вашингтон и Техеран.

Говорителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Резаи заяви в социалната мрежа X, че страната може да повиши нивото на обогатяване на уран до 90% - праг, който се счита за оръжеен клас.

یکی از گزینه‌های ایران در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی ۹۰ درصد باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 12, 2026

„Една от възможностите пред Иран, в случай на друга атака, може да бъде обогатяване до 90%“, написа Резаи, като уточни, че темата ще бъде обсъдена в парламента.

Изявлението идва на фона на засиленото напрежение между Иран и САЩ през последните седмици, в които се редуват сигнали за ограничени дипломатически контакти и остри взаимни предупреждения. Вашингтон продължава да настоява за ограничаване на ядрената програма на Техеран, докато Иран отговаря с постепенно увеличаване на нивото на обогатяване и демонстративни политически позиции.

