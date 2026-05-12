Министрите на отбраната на Великобритания и Франция ще съпредседателстват днес видеоконференция с колегите си от държавите, готови да допринесат за възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Целта на срещата е да се обсъдят възможностите за военен принос на всяка от тях, съобщи Лондон в неделя. Около 40-те участващи държави „трябва да се възползват от срещата, за да обсъдят и определят военния си принос към отбранителната мисия, целяща да отвори отново и да осигури сигурността на Ормузкия проток, когато условията го позволят“, се казва в официалното съобщение на британското министерство на отбраната.

В средата на април няколко държави, които не са пряко въвлечени в конфликта с Иран заявиха, че са готови да създадат „неутрална мисия“ за осигуряване на сигурността в пролива, по време на конференция в Париж, организирана от френския президент Еманюел Макрон и британския министър-председател Киър Стармър.

Днешната среща се провежда на фона на засилваща се ескалация. Иран предупреди вчера, че ще счита присъствието на нови чужди военни кораби в района на Ормузкия проток за „враждебно действие“. На 7 май в акваторията на Червено море пристигна френският самолетоносач "Шарл де Гол". Елисейският дворец определи този ход като демонстрация на готовност за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. Два дни по-късно британското министерство на отбраната съобщи за готовността на Обединеното кралство да включи ескадрения миноносец "Драгън" в международната мисия за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия пролив.