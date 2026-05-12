България беше „розова" през изминалия уикенд, след като за първи път стана домакин на етапи от престижната колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Сред хилядите емоционални моменти в трите дни на състезанието у нас една двойка младоженци успя да впечатли не само България, но и милиони зрители по света. Те избраха да заснемат сватбената си фотосесия край колоната на колоездачите до Долни Пасарел и така превърнаха своя специален ден в част от глобалния спектакъл.

Цветелин е родом от София, а Лавиниа е от Румъния. Запознават се в Дания, където заедно учат софтуерно инженерство. Чак на финала на обучението им започнали да проблясват първите искри любов. Решават да не останат в чужбина, а да започнат съвместния си живот в столичния квартал „Дружба”.

„Всички ни правеха място, за да отидем да се снимаме близо до трасето. Много ни се радваха. За нас беше просто фотосесия и не очаквахме, че ще ни гледат толкова много хора от цял свят”, споделя развълнуваният младоженец.

