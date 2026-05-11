След големия финал на Джиро д’Италия движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от бул. “Цариградско шосе” остана затворена до 21:00 часа.

Победител в третия етап на жълтите павета стана французинът Пол Мание след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас.

Джиро д'Италия приключи: Французинът Пол Мание пресече първи финалната линия в София

През целия неделен ден в столицата имаше мероприятия за феновете на колоезденето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни.

А младоженци превърнаха сватбения си ден в необичаен и зрелищен момент, след като направиха фотосесията си край Пасарел на фона на преминаващите участници в колоездачната обиколка. Секунди след като Цветелин и Лавиния Димитрови си казаха „да“, през района премина и самото състезание.

„Планирахме просто да отидем до мост в горичката до Пасарел и да снимаме“, разказва Лавиния, като допълва, че първоначално колоездачното състезание дори е било пречка за организацията им. „Джирото ни беше по-скоро спънка, защото докато се качим горе, те бяха затворили улицата и въобще не искахме да ги виждаме“, споделя Цветелин.

Ситуацията обаче се променя, когато двамата разбират, че състезателите са съвсем близо. „Някой спомена, че колоездачите са много близо до нас и трябва да отидем да ги видим“, разказва Лавиния.

„Всички ни правеха място да отидем и да се снимаме, ръкопляскаха много. Полицаите, които минаваха, махаха с ръка“, разказва Цветелин. Лавиния допълва, че хората по трасето също са реагирали емоционално: „Отваряха прозорците на колите си и ни поздравяваха.“

Отвъд личната история на младото семейство, 109-ото издание на „Джиро д’Италия“ премина през редица локации в България - от Несебър и Черноморието до Тракия и София, като финалът бе пред сградата на Народното събрание. По данни на организаторите 25 000 колоездачи са участвали във велошествието, а над 250 000 души са наблюдавали събитието по трасето на „Цариградско шосе“.

„Това, което предварителните данни показват, е, че това е един от най-гледаните стартове на състезанието“, посочват организаторите, като отчитат и потенциалния икономически ефект. Според тях предишни издания са донесли около 100 милиона евро приходи от туризъм в рамките на 18 месеца в държавите домакини.