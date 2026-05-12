Шофьор остана без книжка повече от два месеца заради санкция, която впоследствие се оказала неправомерно наложена. Причината - институциите приложили текст, който към момента на нарушението все още не е бил в сила.

През август миналата година Людмил Йорданов пътувал по АМ „Тракия“, когато му прилошало и спрял в аварийната лента. По данни на Тол управлението обаче автомобилът навлязъл рязко и с висока скорост в лентата, което било отчетено като нарушение. „Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, коментира Йорданов в ефира на „Здравей, България“.

През септември той бил извикан в КАТ-Кюстендил, за да даде обяснения за движение в аварийната лента. След това случаят бил изпратен в Стара Загора, а през ноември му връчили акт. „Връчиха ми акт, след което заведох дело, за да го оспорвам. След като заведох дело, те решиха, че трябва да ме накажат и ми издадоха заповед от 27 януари, че ми взимат шофьорската книжка“, обяснява още той.

Делото било насрочено за 31 март, но само седмица по-рано - на 24 март, от КАТ-Кюстендил му се обадили да си получи обратно книжката.

Оказало се, че санкцията е наложена по текст от наредба, който влиза в сила на 7 септември 2025 г., докато нарушението е заснето на 22 август 2025 г. „Връчиха ми документ, в който пише, че тази наредба, чл. 58, е влязла в сила на 07.09.2025 г., а камерата ме е снимала на 22.08.2025 г.“, казва още Йорданов.

