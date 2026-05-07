Глобиха семейство заради кратко спиране в аварийната лента на АМ „Тракия“. Престоят се наложил, след като тяхното малко дете заявило спешна физиологична нужда. Бащата отбил и спрял в аварийната лента, а майката помогнала на двегодишното дете.

Точно в този момент автомобилът бил в обсега на тол камера. Резултатът е 526 евро глоба и 3 месеца без книжка за водача. Законът е категоричен в кои случаи е разрешено спирането в аварийна лента, но според юристи в случая има разумни аргументи за обжалване на тежкото наказание.

„Случаят е от октомври 2025 г., но ни се обадиха през февруари тази година. Казаха ни, че сме извършили нарушение и трябва да отидем първо до полицията в Перник, после - до полицията в Ихтиман и едва след това получихме наказателното постановление. Доколкото разбрахме, ако не ни връчат акта, ще бъдат санкционирани. Приложиха нашето възражение, но то не беше уважено и се наложи да търсим правата си в съда”, коментира мъжът, който тогава управлявал автомобила.

„За мен е абсурдно да нямаме възможност да използваме аварийната лента в такива случаи, които може да се наложат на всеки човек”, казва майката на детенцето.

Според адвокат Силвия Петкова съдът би могъл да не наложи наказание на водача. „Има една разпоредба в закона за административните нарушения и наказания, която разглежда така наречените маловажни случаи. Магистратите ще трябва да преценят дали има някакво отклонение от обичайния случай на такъв тип административно нарушение. Аз смятам, че има и може да се приложи тази разпоредба, като се спести наказанието на водача. Не са настъпили никакви общественоопасни последици. Нещо повече - потенциални такива са предотвратени, защото, когато малко дете има конкретна необходимост, то може да разсейва водача, да пречи на движението на автомобила и така да се създаде сериозна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Всички тези обстоятелства трябва да бъдат отчетени”, коментира адвокат Петкова.

