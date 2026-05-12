Украйна търси по-активно участие на Европа в опитите за ограничаване на военните действия и предлага посредничество за евентуално споразумение с Русия, насочено към спиране на атаките срещу летища. Това заяви външният министър Андрий Сибига за Politico.

По думите му се обсъжда идея за т.нар. „летищно примирие“ - договорка, която да ограничи ударите по авиационна инфраструктура. Според Сибига подобна инициатива може да бъде част от по-широка роля на Европа в търсенето на решения за конфликта.

Украинската страна смята, че подобно споразумение може да представлява интерес и за Москва, тъй като ключови руски летища стават все по-уязвими за атаки. Темата вече е била поставена от президента Володимир Зеленски в разговори с европейски лидери. Сибига уточни, че Киев не разглежда тази инициатива като опит Европа да замени САЩ в преговорите с Русия, а като допълнителен дипломатически канал за намаляване на напрежението.

