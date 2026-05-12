Британският премиер Киър Стармър е подложен на силен натиск да се оттегли след катастрофалните резултати от местните избори. На днешното заседание на правителството ще стане ясно каква е подкрепата за министър-председателя.



Трима членове на кабинета – вицепремиерът Дейвид Лами и министрите на вътрешните и външните работи Шабана Махмуд и Ивет Купър, както и общо 72-ма депутати от лейбъристите поискаха незабавна оставка от Стармър или най-малкото - обявяване на график за оттеглянето му.

Всеки бъдещ кандидат за лидерския пост ще се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите от лейбъристката партия, или 81 души.

