Пътуващите до Италия трябва да се подготвят за сериозни смущения във въздушния транспорт в началото на седмицата заради обявени стачни действия в сектора.

Планираният протест ще се проведе днес между 10:00 и 18:00 часа местно време, като най-силно засегнати се очаква да бъдат полетите на нискотарифния превозвач EasyJet.

От ITA Airways също предупреждават за сериозни нарушения в разписанието - около 38% от полетите на компанията ще бъдат отменени в резултат на стачката.

Три сектора стачкуват в Италия

Авиопревозвачите съветват пътниците да следят актуалната информация за своите полети чрез официалните сайтове или чрез туристическите агенции, преди да се отправят към летището.

Засегнатите клиенти ще имат възможност да променят резервациите си без допълнителни такси или при определени условия да получат възстановяване на сумите за билетите.

Напрежението в транспортния сектор обаче не се изчерпва с това. За следващите дни са насрочени и нови протестни действия в страната. Основният синдикат USB обяви стачка на 18 май, която ще засегне железопътния транспорт, магистралните услуги и здравеопазването.

Стачки на въздушния и железопътен транспорт по време на Игрите в Италия

В края на месеца - между 25 и 29 май - се очаква и национална стачка в сектора на автомобилния товарен транспорт, като редица бизнес организации планират спиране на движението на камиони в цялата страна.

