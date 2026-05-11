Майкъл Пенингтън, известен с ролята си на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод в поредицата "Междузвездни войни", почина на 82-годишна възраст, съобщи "Би Би Си".

Освен с участията си в киното и телевизията, Пенингтън беше и утвърден шекспиров актьор. Той е почетен асоцииран артист на Royal Shakespeare Company и съосновател на English Shakespeare Company заедно с театралния режисьор Майкъл Богданов.

Сред първите, които отдадоха почит на актьора, беше Мириам Марголис. Тя го определи като „изключително добър актьор, брилянтен и мъдър “ и сподели, че двамата са били приятели още от времето си в University of Cambridge.

Пенингтън е роден на 7 юни 1943 г. в Кеймбридж с името Майкъл Вивиан Файф Пенингтън. Кариерата му на екран започва през 1965 г. с роля в минисериала „Войната на розите“. В следващите десетилетия той участва в над 70 продукции. Сред по-известните му филмови роли е участието му заедно с Мерил Стрийп във филма The Iron Lady, за който актрисата печели третия си „Оскар“ за най-добра женска роля.

Британският актьор работи и с Джуди Денч и съпруга ѝ Майкъл Уилямс в редица театрални постановки, сред които "Крал Лир". Последната му роля е през 2022 г., когато озвучава персонажа Тръстът в пет епизода на научнофантастичния сериал Raised by Wolves.

