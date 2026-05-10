Българката Ивелина Банялиева беше избрана на местните избори във Великобритания за общински съветник в Питърбъро. Тя е първият български съветник от Консервативната партия и първият представител на източноевропейската общност в Камбриджшир.

Избраха българката Ивелина Банялиева за общински съветник в британския град Питърбъро

"В момента Великобритания е много разделена политически, защото „Реформ“ на найджъл Фараж разполага с огромен бюджет и много силна кампания. Той постоянно използва различни слогани от типа „Да поставим британците на първо място“. Това се повтаря по телевизията, във вестниците и в социалните мрежи, което разделя страшно много гражданите в Англия". Това заяви в предаването „На Фокус” Ивелина Банялиева.

По думите ѝ победата ѝ на местните избори е изключително емоционална и историческа победа за нея. "Защото успяхме да обединим хора от различни държави. За мен гласуваха не само британци, а и българи, литовци, латвийци, поляци, индийци, пакистанци и африканци - хора, които не искаха „Реформ“ да дойдат на власт в нашия град. И успехът е налице", посочи тя.

Тя обясни, че кампанията ѝ била насочена към обединяването на всички тези общества. "Ние живеем тук, отглеждаме децата си тук и няма значение какъв е произходът ни. Общият ни интерес е добро бъдеще за държавата. Самата аз живея във Великобритания от 20 години", подчера Банялиева.

