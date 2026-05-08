Българката Ивелина Банялиева беше избрана на местните избори във Великобритания за общински съветник в Питърбъро. За нея гласуваха 37,8% от избирателите. Тя е първият български съветник от Консервативната партия и първият представител на източноевропейската общност в Камбриджшир, съобщи вестник „БГ БЕН“.

Великобритания - пред ключов местен вот: Българка е кандидат за общински съветник в град Питърбъро

Ивелина Банялиева е на 38 години и е родом от Карлово. Има над 15-годишен опит в управлението на проекти и лидерството. Банялиева притежава три висши образования, като последното е бакалавърска степен по право от University of London. Тя е съосновател на Zi Foundation — организация, която реализира социални и културни инициативи в подкрепа на местните общности, включително българската диаспора. Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания, посочиха от вестника.

Решението ѝ да стане общински съветник идва, след като се убеждава, че българската и източноевропейската общност се нуждаят от силен глас в местната власт на Острова, добавиха от „БГ БЕН“.

„Ние живеем тук, работим тук, отглеждаме децата си тук — и трябва да бъдем част от решенията. Затова и моите приоритети като общински съветник ще бъдат ясно свързани с решаването на реалните проблеми на хората“, е посочила Банялиева в интервю пред вестника.

Сред тях са по-добър достъп до здравни услуги, по-безопасна среда, поддържане на кварталите и подкрепа за семействата.

„Що се отнася до българската и източноевропейската общност, една от основните ми мисии е да насърча участието им в обществения и политическия живот. Много наши сънародници все още не осъзнават колко важно е да гласуват не само в България, но и във Великобритания. Искам да образовам и мотивирам диаспората, защото, когато не гласуваме, оставяме други да решават вместо нас“, е добавила тя.

Редактор: Станимира Шикова