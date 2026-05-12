Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи и трите законопроекта на „Прогресивна България”, свързани със съдебната власт, но ще настоява за прецизиране на текстовете преди окончателното им приемане. Това заяви депутатът Рая Назарян, като подчерта, че предложенията съдържат полезни, но временни решения.

„Ще подкрепим и трите законопроекта, които касаят устройството на съдебната власт. Приветстваме своевременното им разглеждане, макар и във временна правна комисия“, посочи тя.

По думите ѝ основен акцент е гарантирането на прозрачна процедура при избора на членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. „Важно е да се обезпечи провеждането на една прозрачна процедура по избор“, заяви Назарян.

Тя обаче предупреди, че има текстове, които се нуждаят от сериозна редакция. „Имаме своите съображения по отношение на изписването на текстовете, като смятаме да ги прецизираме между първо и второ гласуване“, каза тя. Според нея кратките срокове не са позволили да бъдат събрани становища от професионалната общност.

Назарян изрази притеснение и от възможна намеса в независимостта на съдебната власт: „Да не се стигне до допускане на намеса на законодателната власт в независимата съдебна власт“. Тя подчерта, че изключенията в законодателството крият риск: „Винаги този извънреден характер и тези изключения водят до лошо правило“.

От ГЕРБ-СДС настояват да се спазват конституционните рамки при избора на кадри в съдебната система. „Основното е да се фокусираме върху това, което Конституцията предвижда - добра преценка на професионалните и нравствените качества“, каза още тя.

От своя страна Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи и икономическите мерки, въпреки резервите си.

„Ще подкрепим всяка мярка, предложена от Народното събрание, която прави пазара да действа по-съвършено“, посочи той. В същото време обаче подчерта: „Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване“.

Горанов отбеляза, че повечето идеи не са нови: „Няма новина в мерките - голяма част от тях са пренесени от вече действащо законодателство“.

Той отхвърли тезата, че въвеждането на еврото е основен фактор за инфлацията. „Не сме съгласни с мотивите, че това е основният инфлационен бустер“, заяви той и допълни, че причините са другаде: „Механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика водят до това, което се случва с цените“.

Бившият финансов министър отправи критики и към предходното управление: „Не трябва да се забравя, че предходното правителство живееше в TikTok“.

Според него има разминаване между бързото приемане на закони и отлагането на подзаконовите актове. Горанов подчерта, че държавата разполага с достатъчно инструменти за намеса: „Законодателството съдържа достатъчно инструментариум държавата да действа“, но предупреди, че не трябва държавата да определя цените.

Редактор: Цветина Петкова