Багер блъсна и уби пешеходец. Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности на пътя от Варна към Златни пясъци.

По първоначална информация 49-годишен водач на багер е извършвал маневра на заден ход, без да види, че зад него се намира пешеходец. 80-годишният пострадал и е бил транспортиран до болница „Св. Анна” във Варна, но малко по-късно е починал от травмите си.

Водачът на багера е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Към момента материалите по случая са докладвани на дежурен прокурор при Варненската окръжна прокуратура.