Когато е едва на 16 години, французинът Стефан Секрейра получава първия си автомобил – скромно "Пежо 203", подарено от негов приятел. Десетилетия по-късно страстта му към ретро машините се е превърнала в една от най-впечатляващите автомобилни колекции във Франция.

„Това е "Ферари 308", но има една особеност, която го прави изключително рядко – това е моделът "Ветрорезина". Целият автомобил е изработен от полиестерна смола, така че това е модел, който рядко се среща днес, защото е от много лимитирана серия”, разказва колекционерът.

Днес Стефан е на 58 години и притежава 530 автомобила и 200 мотоциклета, събрани в огромен хангар, близо до Лион. Колекцията включва и "Кадилак" от 1938 година, за който се твърди, че е принадлежал на фамилията Кенеди и "Форд Мустанг", който е бил част от филма на Жан-Пол Белмондо от 1983 година - "Самотникът".

Любовта му към ретро автомобилите започва още в тийнейджърските му години. На 14 Стефан става чирак в автосервиз, а днес ръководи собствен бизнес за реставрация на класически коли. Заедно с екип от 15 души той издирва редки модели по целия свят.

„Всъщност съм доста лаком. Трябва да купувам поне по една кола на ден, иначе не мога да заспя. А когато затворя очи вечер, мисля за колите, които съм купил вчера, или за тези, които ще купя утре”, разказва още колекционерът.

Но колекцията му не се ограничава само до луксозни автомобили. Сред най-необичайните експонати са и миниатюрни копия на истински автомобили. За Стефан това не е просто обикновена колекция – всяка кола носи история и пази частица от миналото.

Редактор: Цвета Лазаркова