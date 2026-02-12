-
Стабилен пазар на горивата: Отчита се лек спад в потреблението
-
Татяна Станева от Киев: Русия иска пауза, защото ѝ свършиха ракетите
-
Олимпийската медалистка Лора Христова пред NOVA: Биатлонът е моята страст и го правя с любов
-
Опасни дупки по Околовръстното шосе на София затрудняват движението
-
Спортни новини (11.02.2026 - късна)
-
Каква е тайната на щастливия брак
Сред експонатите е бронираният автомобил, в който се е возил Тодор Живков
Третият пролетен ретро автосалон започва от днес в „Интер експо център”. Изложението ще продължи до 14 февруари. На него ще могат да се видят автомобили на частни колекционери, ретро клубове и музеи.
Сред експонатите е бронираният автомобил, в който се е возил Тодор Живков. С него са посрещани Леонид Брежнев, Николае Чаушеску, Ким Ир Сен.
Последвайте ни