Третият пролетен ретро автосалон започва от днес в „Интер експо център”. Изложението ще продължи до 14 февруари. На него ще могат да се видят автомобили на частни колекционери, ретро клубове и музеи.

Сред експонатите е бронираният автомобил, в който се е возил Тодор Живков. С него са посрещани Леонид Брежнев, Николае Чаушеску, Ким Ир Сен.