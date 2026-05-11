Цените на петрола се повишиха в понеделник сутринта в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като „напълно недопустим“ отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта.



Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран.

Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица тръмп заяви, че войната в иран ще „приключи бързо“. В публикацията си от снощи в Truth social, той написа: „Току-що прочетох отговора на така наречените „представители“ на Иран. Не ми харесва – напълно недопустимо".

