Столична община избра изпълнител за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3, която обхваща районите “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. На първо място в обществената поръчка е класирано обединението „ЧИСТА СОФИЯ“ ДЗЗД, което ще бъде определено за дългосрочен изпълнител на услугата.

Заместник-кметът по екология Николай Неделков заяви, че след като общината е успяла със собствен капацитет да гарантира непрекъсваемостта на услугата в трите района „в най-трудния момент“, сега се прави следващата ключова стъпка към устойчиво решение за чистотата на града. По думите му изборът е направен при спазване на всички законови изисквания и с фокус върху интереса на гражданите.

ВАС отмени решението на КЗК за столичната поръчка за сметопочистване

В процедурата са участвали още дружествата „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД и „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД, класирани съответно на второ и трето място. От общината уточняват, че изборът е направен след процедура по Закона за обществените поръчки, след като предишната е била прекратена заради неподходящи оферти. Решението за прекратяване е било потвърдено и от Върховния административен съд.

Снимка: Столична община

Стойността на договора ще стане ясна след изтичането на 10-дневния срок за обжалване и официалното подписване на контракта.

От Столичната община припомнят, че именно Зона 3 беше сред най-засегнатите по време на кризата с отпадъците в края на 2025 г., но и една от зоните, в които най-бързо е било възстановено нормалното почистване чрез мобилизиране на общински ресурс. Общината посочва, че продължава поетапно да възлага дългосрочни договори за всички зони в София с акцент върху прозрачност, контрол и устойчивост на решенията.