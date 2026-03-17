Върховният административен съд окончателно отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше отхвърлена жалба на Консорциум „Почистване Триадица” срещу прекратената обществена поръчка за сметопочистване в София.

Съдебният акт засяга обществената поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване”. Тя обхваща т.нар. „Седма зона”, включваща районите „Възраждане”, „Оборище” и централната част на „Триадица” в София.

С решението си магистратите отменят и акта на зам.-кмета на Столичната община, с който процедурата е била прекратена. Делото се връща за продължаване от етапа на класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Производството пред ВАС е образувано по касационни жалби на Консорциум „Почистване Триадица” и „Еко Ресурс-Р” ООД срещу решение на КЗК, което е потвърдило прекратяването на процедурата.

В мотивите си върховните съдии подчертават, че прекратяването на обществената поръчка е незаконосъобразно, тъй като възложителят не е определил прогнозната стойност като пределна, която не може да бъде надвишавана. Съдът намира, че липсват достатъчно аргументи за отхвърляне на предложението на помощната комисия, според което Консорциум „Почистване Триадица” следва да бъде избран за изпълнител.

В края на миналия месец ВАС се произнесе по сходен казус, като отмени решение на КЗК и по обществена поръчка за сметопочистване в столичните райони „Люлин” и „Красно село”.

