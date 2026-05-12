Български гражданин е загинал при тежка катастрофа в Северна Гърция. Пътният инцидент е станал на пътя между Амфиполи и Кавала.

По първоначална информация 37-годишният мъж е управлявал мотоциклет, когато е изгубил контрол над превозното средство. Машината се е преобърнала на платното и се е сблъскала с насрещно движещ се автомобил.

Мъжът е починал на място. Шофьорката на автомобила е задържана, а гръцките власти водят разследване, за да установят точните причини за катастрофата.

