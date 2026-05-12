На 12 май отбелязваме Международния ден на сестринството. Българският патриарх Даниил отслужи молебен в храм-паметника „Св. Александър Невски“.

През 2024 г. Светият синод прие решение за отслужване на молебен за православния здравен служител по предложение на началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски - всяка година и във всички епархии. По този начин духовенството оказва молитвена подкрепа за преодоляване задълбочаващата се криза за кадри сред медицинските сестри.

„Медицинските сестри и братя заедно с лекарите са на първа линия в човешкото страдание и болка, в борбата на човека за неговото здраве и за неговия живот. В основата на успешното лечение, успешното провеждане на тази битка е човещината и вярата. Затова на този ден молитстваме, защото Господа укрепява всички медицински сестри и братя именно в това най-високо призвание”, каза патриарх Даниил.

Международният ден на сестринството е символ на милосърдието, хуманизма и себеотрицанието. За избора и призванието да бъдеш медицинска сестра говори в ефира на NOVA NEWS Анелия Тодорова, старша сестра в отделение по обща хирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина”.

„Най-хубавите моменти са когато видиш пациента, че е здрав, че си му помогнал и грижите, които си положил за него са дали резултат. Всеки специалист, който работи в здравеопазването, има случаи, които за съжаление на са се стекли така, както е искал, но това не означава, че трябва да се демотивира”, смята тя.

„Изключително динамично е ежедневието ни. Стандартно започва от рано сутрин с рапорт, визитация на болните, уточняване как ще протече оперативната програма и впоследствие влизаме в операционната. Даваме всичко от себе си нашите пациенти да се чувстват в сигурни ръце, защото знаем, че те имат нужда точно от това”, споделя старшата сестра.

„Изисква се изключителна любов към работата, отговорност и много голямо сърце и емпатия. Това е професия, която дава смисъл. На младите хора ще кажа да не се притесняват от това да поемат отговорност. Липсата на кадри би била преборена, ако по някакъв начин нашата професия отново придобие престижа, който някога е имала”, коментира още тя.

