„4 от 10 завършили медицински сестри и акушерки не работят като такива”, отчете старши икономистът в Института за пазарна икономика Петя Георгиева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ, докато при лекарите се наблюдава много висока реализация по специалността, при специалистите по здравни грижи има системен проблем заради лошите условия и ниското заплащане.

⇒ Ситуацията при лекарите и медицинските сестри

Георгиева посочи, че при лекарите се наблюдава много висока реализация. При специалистите, завършили направление „Медицина” през последните пет години, данните сочат, че над 90% от тях впоследствие действително работят като лекари. „Това е една много добра новина”, посочва икономистът.

Не така обаче стоят нещата при специалистите, завършили здравни грижи. Около 40% от тях работят като медицински сестри и акушерки, а още около 20-23% упражняват различни професии, свързани с грижа за пациентите. Въпреки тежкото четиригодишно бакалавърско обучение, останалите избират да бъдат продавачи или фризьори. Експертът определя загубата на кадри с вече придобита диплома като системен проблем.

Данните от проучването са базирани на рейтинговата система на висшите училища и са засечени с информация от Националната агенция за приходите. Според Георгиева причината за дисбаланса е ясна – когато една професия е добре възнаградена и предлага добри условия, хората остават. При сестрите проблемът са ниските възнаграждения и лошите условия на труд, които доведоха и до протести.

Тя подчертава, че в международен план има огромна конкуренция за тези кадри. „България на практика се конкурира с всички държави от Европейския съюз. Тя се конкурира с държави и извън Европейския съюз, които ги привличат срещу високи възнаграждения”, обяснява експертът. По думите ѝ, ако дипломираните специалисти знаят език, те могат буквално да напуснат държавата и да започнат работа по професията си от следващия ден.

В лечебните заведения се изпитва огромна нужда от такъв тип специалисти. „Голяма част от местата, особено в по-малките болници, се заемат от хора, които са в пенсионна възраст, вече много възрастни, и просто не успяват да се пенсионират, защото няма кой да ги замести”, коментира Георгиева. Тя допълва, че годишно в университетите у нас се приемат около 1200 медицински сестри, но част от тях напускат обучението си още след първата година.

Редактор: Мария Барабашка