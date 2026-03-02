За период от четири години регистрираните нападения над лекари, медицински сестри и санитари в психиатричните болници са над 2500. За същия период случаите на агресия между самите пациенти са близо 3000. Тези данни бяха представени в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS, където психиатърът д-р Георги Хранов коментира сигурността в лечебните заведения.

► Липса на сигурност и личен опит

На въпрос дали мерките за сигурност са на достатъчно добро ниво, д-р Хранов отговори: „Тотално не”. Той сподели, че е подавал жалби от началото на своята практика преди 20 години, но до момента нищо не се е случило. Психиатърът разказа, че баща му е имал колекция от осем ножа, с които е бил нападан от пациенти и които е събрал по време на работата си. Според д-р Хранов повечето негови колеги в университетските болници също са били обект на нападения.

Д-р Хранов направи паралел с опита си в Англия, където във всяко заведение е обявена политика на „нулева толерантност към агресията” чрез плакати и афиши. Там персоналът разполага с устройства за сигнализация, а полицията реагира в рамките на 5 до 10 минути. „Тук не е така. Включително когато сме викали за съдействие полиция за агресивен пациент, те казват: „Щом сте болница, ще дойдем, когато можем”. И обикновено идват в рамките на 30-40 минути, когато проблемът вече е разрешен от персонала”, обясни той.

► Необходими промени и технологично оборудване

Психиатърът подчерта, че е необходимо изграждане на видеонаблюдение и наличие на паник бутони във всеки кабинет, а не само при началника или в манипулационните. Той отбеляза, че в момента има недоволство в осем сектора заради промени в Закона за здравето. Според него трябва да се промени политиката на охранителните органи, като се обмисли наемането на хора от охранителни фирми или участието на Министерството на вътрешните работи.

► Проблеми при лечението и финансирането

Д-р Хранов посочи, че агресията често е свързана с недоброволното настаняване. Той обясни, че става все по-трудно да се извършва медикация под формата на сила, дори когато съдът е постановил, че пациентите са опасни за себе си и околните. „След като не иска, няма да му сложиш инжекция. Ние само с поглед и добро отношение не можем да излекуваме някои неща”, каза той.

Психиатърът добави, че психиатрията не е приоритет, защото не носи печалби в сравнение с хирургичните или кардиологичните интервенции. „В една болница, когато едно звено не носи много пари, се задоволяват първо интересите на тези, които носят пари”, заключи д-р Хранов.

