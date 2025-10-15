Агресия срещу медицинска сестра и лекар в спешния център в Разлог. Пострадалите са с комоцио и хематоми. Те били нападнати от пациентка и нейните придружителки, решили да раздават правосъдие в кабинета за спешна помощ. Има задържани.

„Ние много често сме подложени на агресия от страна на недоволни пациенти, но досега не е имало такава физическа саморазправа”, казва нападнатата медицинска сестра Емилия Грозданова.

По нейния разказ около 16 ч. в неделя пациентка с изтръпване на един от пръстите на дясната ръка потърсила медицинска помощ. Медиците ѝ поставили инжекция и жената била помолена да изчака действието на лекарството в чакалнята, тъй като дошло дете с рана под окото, която трябвало да бъде обработена.

„Започна скандал – викове, че не е направена кардиограма, заплахи в чакалнята. Решихме да се обадим на полицията, за да не ескалира агресията. Пациентката и двете ѝ придружителки нахлуха и започнаха да ни обиждат. Опитах да спра заснемането на видеоклип от дъщерята на пациентката, но бях нападната от двете придружителки. Те ме блъснаха в стената, където си ударих главата и паднах. Изгубила съм за кратко съзнание. Имах силни болки в главата, кървене и растящ хематом”, разказва медсестрата. Като разбрали, че е повикана полиция – нападателките избягали.

„Това е ежедневие при нас. Ние се стремим да потискаме тази агресия. Всичко това се случи пред очите на 5-годишното дете с рана и сестричката му, която беше на около 10 години”, обясни д-р Куньова.

