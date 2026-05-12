Георги Пеев въведе временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия към Министерство на транспорта и съобщенията. Мярката е част от започнал анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата в системата на министерството.

Със заповедта временно се преустановяват разходи, които не са пряко свързани с текущото и непрекъсваемо функциониране на предприятията. Спира се и сключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен в случаи на доказана нормативна неотложност.

От министерството уточняват още, че дружествата няма да могат да предприемат действия по придобиване или разпореждане с активи до приключването на проверката.

Ограниченията няма да засягат изплащането на трудови възнаграждения, данъци, осигуровки, плащания към бюджета и комунални услуги. Според транспортното министерство целта е да се направи цялостна оценка на състоянието на държавните предприятия и да се осигури по-строг контрол върху разходите и задълженията им.

