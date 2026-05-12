САЩ водят преговори с Дания за разширяване на военното си присъствие в Гренландия. Информацията идва от множество официални лица, запознати с дискусиите. Разговорите между двете страни напредват през последните месеци, съобщва "Би Би Си".

Американски служители се стремят да открият три нови бази в южната част на територията, полуавтономна част от Дания, докато работят за разрешаване на дипломатическа криза, предизвикана от президента Доналд Тръмп, когато той заплаши да анексира Гренландия със сила. През януари Тръмп заяви, че САЩ трябва да „владеят“ Гренландия, за да предотвратят евентуалното ѝ завладяване от Русия или Китай. Той каза, че това може да се случи по „лесния“ или „трудния начин“.

Белият дом потвърди, че администрацията е ангажирана с разговори на високо ниво с Гренландия и Дания, но отказа да коментира подробности за преговорите. Служител на Белия дом заяви пред "Би Би Си", че администрацията е много оптимистично настроена, тъй като преговорите се движат в правилната посока.

Разминаване между позициите на Дания и САЩ за Гренландия. НАТО изпраща още войски на острова

Дания вече изрази готовност да обсъди допълнителни американски военни бази на острова, а външното ѝ министерство потвърди, че се водят разговори със САЩ. „Има текущ дипломатически курс със Съединените щати. Министерството на външните работи няма да навлиза в повече подробности към този момент“, каза говорител.

Американски представители са предложили споразумение, според което трите нови военни бази ще бъдат официално определени като суверенна територия на САЩ, каза източник, запознат с преговорите. Базите ще бъдат разположени в южна Гренландия и ще се фокусират предимно върху наблюдение на потенциална руска и китайска морска дейност в район от северната част на Атлантическия океан между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, известен като пропастта GIUK, съобщиха служители, разговаряли с "Би Би Си". Двете страни все още не са постигнали официално съгласие за нищо и окончателният брой на базите може да се промени, съобщиха източниците. Една от новите бази вероятно ще бъде разположена в Нарсарсуак, на мястото на бивша американска военна база, в която се е помещавало малко летище. Анализатори казват, че други нови военни бази вероятно също ще бъдат разположени на места в Гренландия, които имат съществуваща инфраструктура, като летища или пристанища. Съоръженията биха могли да бъдат обновени на по-ниска цена от изграждането на нови.

Американски представители не са повдигали въпроса за завземане на контрол над Гренландия. Дания категорично отхвърли такава възможност. Въпреки заплахите на Тръмп, страните активно работят за постигане на сделка през последните месеци. Разговорите са ограничени до малка работна група от служители във Вашингтон, които са постигнали напредък в преговорите извън светлината на прожекторите. Източник съобщава, че американската администрация похдожда професионално към въпроса. Ръководителят на преговорите от страна на САЩ заяви, че не може да навлиза в подробности, но дискусията продължава.

Екипите са се срещали поне пет пъти от средата на януари.

В момента САЩ имат една военна база в Гренландия, в сравнение с приблизително 17 военни съоръжения по време на разгара на Студената война. Космическата база "Питуфик" се намира в северозападна Гренландия - тя наблюдава ракети за NORAD, но не е конфигурирана да извършва морско наблюдение.

Редактор: Цветина Петрова