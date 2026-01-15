Изображението е създадено с изкуствен интелект
Според датчаните в следващите седмици ще има още разговори, в опит да се намери компромис
Дания обяви, че продължава да има голямо разминаване в позициите за Гренландия, след срещата със Съединените щати.
Външният министър Расмусен обяви, че Доналд Тръмп настоява да завземе Гренландия, което е неприемливо. Срещата в Белия дом продължи 1 час и не донесе промяна в позициите на двете страни.
Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия
Междувременно още войски на НАТО се насочват към Гренландия, заяви заместник-премиерът на арктическия остров след среща в Белия дом между лидерите на САЩ, Дания и Гренландия.
„Очаква се в следващите дни да има повече войници на НАТО в Гренландия. Очаква се да има още военни полети и кораби“, каза Муте Егеде на пресконференция, добавяйки, че те ще провеждат „учения“.
Франция, Германия и скандинавските страни съобщиха по-рано, че ще участват в европейска военна мисия в автономната датска територия, която е обект на интерес от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.
''За нас идеи, които не зачитат териториалната цялост на Кралство Дания и правото на самоопределение на гренландския народ, са напълно неприемливи. И следователно все още имаме фундаментално несъгласие. Съгласихме се, че имаме различия и затова ще продължим да говорим'', посочи министърът на външните работи на Дания Ларс Расмусен.
"Ние създаваме Златен купол и наистина се нуждаем от Гренландия. Ако не влезем ние, Русия и Китай ще го направят. И Дания не може да ги спре по никакъв начин. А ние можем", обясни Тръмп.Редактор: Цветина Петкова
