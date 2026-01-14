Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен ще посети в сряда Белия дом в опит да охлади напрежението около Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да поеме контрол над арктическия остров, който е част от датското кралство.

От завръщането си на власт преди близо година Тръмп нееднократно говори публично за Гренландия, определяйки я като стратегически важна, обширна, но слабо населена територия. Реториката му допълнително се изостри след смъртоносната атака от 3 януари във Венецуела, довела до свалянето на президента на страната.

Медведев: Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия, ако Тръмп не побърза

Разговорите са инициирани от датската страна, като Расмусен е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тя ще се състои в Белия дом, след като и вицепрезидентът Джей Ди Ванс е заявил желание да се включи.

При отправянето на поканата датският първи дипломат заяви, че се надява да „изчисти определени недоразумения“. Остава открит въпросът дали администрацията на Тръмп също възприема ситуацията по този начин и дали е склонна да смекчи позицията си.

Тръмп заяви, че иска Гренландия „независимо дали им харесва или не“, като предупреди, че „ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния“.

​А поредно изостряне на напрежението между Гренландия и Съединените щати имаше часове преди насрочената за днес среща във Вашингтон с външните министри на Дания и Гренландия с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и с държавния секретар Марко Рубио.

Повод този път стана изказване на премиера на Гренландия. Йенс-Фредерик Нилсен каза, че страната му би предпочела да остане част от Дания, пред това да се превърне в територия на САЩ. Последва и реакция на Доналд Тръмп, който засили през последните дни заплахите си да превземе острова, който е автономна територия на Кралство Дания.

"Бих искал да повторя, че Гренландия не е за продан. Не иска да бъде притежавана от САЩ, нито управлявана от тях. Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между САЩ и Дания тук и сега, ние избираме Дания и НАТО, избираме Европейския съюз", каза Нилсен.

"Това си е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него", отвърна Тръмп.

Американският президент аргументира позицията си с нуждата Съединените щати да предотвратят евентуално засилване на руско или китайско влияние. И двете държави увеличават активността си в Арктика на фона на топенето на леда заради климатичните промени, без обаче да предявяват претенции към острова.

Присъединяването на Гренландия, която има около 57 000 жители, би превърнало Съединените щати във втората по големина държава в света по територия след Русия, изпреварвайки Китай и Канада.

Дания: Марко Рубио ще преговаря с Копенхаген по въпроса за Гренландия

Редактор: Цветина Петкова