Доналд Тръмп заяви в сряда, че всеки вариант, който допуска по-малко от контрол на САЩ над Гренландия, е неприемлив. Изказването идва часове преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да бъде домакин на разговори с датски и гренландски представители, съобщава "Асошиейтед прес".

В публикация в социалната си мрежа Тръмп повтори аргумента си, че Съединените щати „се нуждаят от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“. Той добави, че „НАТО трябва да води усилията, за да я получим“, в противен случай това биха направили Русия или Китай.

„НАТО става много по-могъщо и ефективено, когато Гренландия е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ“, написа Тръмп. „Всичко по-малко от това е неприемливо.“

Гренландия е в центъра на геополитическа буря, след като Тръмп настоя, че иска да притежава острова. Жителите на столицата Нуук заявиха, че Гренландия не е за продан. Белият дом не е изключил възможността арктическият остров да бъде завзет със сила.

Очаква се Ванс да се срещне в сряда във Вашингтон с външния министър на Дания Ларс Льоке Расмусен и с неговата гренландска колежка Вивиан Моцфелд, за да обсъдят въпросите около острова, който е полуавтономна територия на Дания.

В навечерието на срещата външният министър на Франция осъди действията на Щатите, като ги определи като „шантаж“ по отношение на Гренландия.

Гренландия е стратегически важна, защото климатичните промени и топенето на леда отварят възможност за по-кратки търговски маршрути към Азия. Това също така може да улесни добива и транспортирането на неизползвани досега находища на критично важни минерали, необходими за компютри и телефони.

