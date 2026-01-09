Президентът Доналд Тръмп търси нови придобивки за проекта си за изграждане на империя през XXI век, след като свали главата на режима във Венецуела - Николас Мадуро, пише CNN. По време на първия му мандат плановете му за Гренландия бяха сметнати за шега - поредната хвалба на президента, който обича да шокира.

Дори миналата година, когато Доналд Тръмп-младши отлетя до огромния остров със самолета на баща си и когато Джей Ди Ванс посети Гренландия , в Щатите все още имаше шеги по темата. Но ситуацията вече съвсем не дава повод за смях.

Снимка: iStock

Европейските лидери, които във вторник потвърдиха суверенитета на острова и претенциите на Дания върху неговата автономна територия, приемат заплахите на президента сериозно. Това не е изненадващо, имайки предвид действията на администрацията на САЩ, която сега твърди, че цялото западно полукълбо е територия на Тръмп. Стивън Милър, който е съветник на американския президент, предупреди пред CNN, че САЩ не се подчиняват на „железните закони“ на свят, управляван от сила и мощ.

Премиерът на Дания: Желанието на Тръмп САЩ да придобият Гренландия трябва да бъде взето насериозно

От Белия дом дори заявиха, че не изключват варианта за използване на военна сила, за да придобият Гренландия.

► Стратегическо бижу

Президентът на САЩ заявава, че заледеният остров е стратегически жизненоважен.

⇒ Във военно отношение например той винаги е бил ключов средноатлантически терен, включително и по време на Втората световна война.

Във всяка бъдеща голяма война онзи, който контролира Гренландия, би овладял жизненоважните атлантически морски пътища. Освен това, на територията ѝ вече има американска база, която играе важна роля в системите на САЩ за ранно предупреждение за ракетни заплахи.

Снимка: iStock

Осем десетилетия след Втората световна война Гренландия се превръща във все по-гореща точка – буквално и геополитически, тъй като топенето на ледовете отваря нови корабоплавателни маршрути на „покрива на света“. Китай и Русия разбират също толкова добре, колкото и САЩ, колко стратегически ключова може да бъде тя. В крайна сметка Гренландия е полуавтономна територия на държава членка на НАТО. Огромните ѝ и почти необитаеми пространства лесно биха могли да поемат нов гарнизон, бази и хиляди военнослужещи.

Въпреки обидните шеги на представители на администрацията на Тръмп, че Дания защитава острова единствено с кучешки впрягове, Съединените щати имат договор с Копенхаген, който им предоставя широка свобода за кацания и излитания на американски самолети, използването на пристанища, жилища и други съоръжения, свързани с разполагането на сили.

⇒ Гренландия е богата и на все още неизползвани находища на нефт и природен газ, а с размразяването на тундрата нейните залежи от редкоземни минерали, които могат да захранват технологиите и оръжията на новата ера, ще станат по-лесни за добив.

Снимка: iStock

Както датските, така и гренландските представители вече са заявявали, че са отворени за партньорски споразумения. Няма обаче никакви признаци, че Тръмп търси опции за споделяне на тези суровини. Американската база в Гренландия развява както датския флаг, така и американския. Тази администрация по-скоро се придържа към възгледите на съпругата на Милър - Кейти, която публикува в социалните мрежи изображение на целия остров, покрит в червено, бяло и синьо - цветовете на американския флаг.

Въпреки цялата агресивна риторика на Тръмп, няма непосредствени признаци, че се планира военна операция. The Wall Street Journal съобщи във вторник, че държавният секретар Марко Рубио е казал пред законодатели, че Тръмп иска да купи Гренландия, въпреки че нейните лидери и Дания многократно са заявявали, че тя не се продава.

Рубио: САЩ искат да купят Гренландия. Белият дом: Използването на американската армия винаги е вариант

Никой обаче не може да предвиди каква ще е следваща стъпка на американския държавен глава. За разлика от първия му мандат, почти няма кой да го спре, сочи CNN. Трудно е да си представим как министърът на отбраната Пийт Хегсет би се опитал да разубеди главнокомандващия да даде заповед морски пехотинци да отидат и да "забият знаме" в Гренландия.

„Познавам датчаните доста добре. Те са корави хора. Няма да ме изненада, ако решат да разположат военни сили там, за да се противопоставят на американски сили“, заяви във вторник пред CNN и Джейк Тапър пенсионираният адмирал Джеймс Ставридис, който е бивш върховен главнокомандващ на НАТО. „Тук говорим за края на НАТО. Нека да го избегнем", допълва той.

Сенатор Крис Мърфи, представител на демократите, предупреди във вторник, че намеренията на Тръмп спрямо Гренландия не са шега. Той признава, че преди 12 и дори 6 месеца е смятал, че думите на американския президент целят разсейване на вниманието от други въпроси. „Сега обаче трябва сериозно да се замислим какво се случва в главата на Тръмп", допълва той пред CNN.

► Европа е все по-разтревожена

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство се присъединиха във вторник към датския министър-председател Мете Фредериксен , която заявяви , че „Гренландия принадлежи на нейния народ“.

Седем европейски държави застанаха зад Гренландия след изявления на Тръмп

Министър-председателят на Канада Марк Карни обяви, че следващия месец ще изпрати високопоставена делегация в страната. Той вече е имал сблъсъци с териториалния експанзионизъм на Тръмп. Американският президент призова Канада да се превърне в 51-ви щат на САЩ.

Фредериксен вече предупреди, че всеки опит на Съединените щати да превземат Гренландия със сила незабавно би унищожил НАТО и неговата гаранция за взаимна отбрана, която е основа на западната сигурност от Втората световна война насам. Опит за завземане на европейска територия би разцепил отношенията между Съединените щати и Европа. Зависимостта на Европа от Съединените щати за нейната отбрана дава на Тръмп огромно влияние. Звучи сюрреалистично, но няма никаква перспектива европейски или датски сили да могат да защитят Гренландия от американски войски, ако се стигне дотам, пише CNN. „Никой няма да воюва със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“, каза Милър.

Силното изявление на Европа във вторник в подкрепа на гренландците дойде след няколко дни, през които европейските лидери буквално балансираха върху дипломатическо острие, опитвайки се да реагират на акцията във Венецуела, без да отчуждят Тръмп. Повечето избраха да осъдят Мадуро, като същевременно подчертаха необходимостта от спазване на международното право, което Съединените щати нарушиха с нахлуването си.

Деликатната позиция на Европейския съюз, предвид отбранителните нужди на континента, беше видима и миналата година с решението на Блока да не отвърне с контрамерки под формата на собствени мита срещу Тръмп. Предвид анти-натовската реторика на Тръмп, никой не може да бъде сигурен, че той просто няма да напусне най-успешния военен съюз в света.

Някои американски държавници се надяват, че заявките на Тръмп ще утихнат, преди да унищожат Запада. Но подобна умереност не е актуална в Белия дом, който става все по-агресивен след действията във Венецуела, завършва CNN.

Редактор: Цветина Петрова