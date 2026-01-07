Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия.

Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на участници в дискусията. Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

Премиерът на Дания: Желанието на Тръмп САЩ да придобият Гренландия трябва да бъде взето насериозно

И „Ню Йорк Таймс“ съобщава подобна информация, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белия дом заяви вчера, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти.

"Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от жизненоважно значение за възпиране на нашите противници в Арктическия регион. Държавният глава и неговият екип обсъждат редица възможности за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е вариант, с който върховният главнокомандващ разполага", каза в изявление Белият дом в отговор на въпроси на "Ройтерс".

Тръмп подчерта през уикенда, че САЩ се нуждаят от Гренландия от съображения за сигурност, което накара датският премиер Мeте Фредериксен да предупреди, че всяка атака от страна на САЩ би означавала край на НАТО.

