Снимка: Getty images
Мете Фредериксен определи думите на президента на САЩ като наприемлив натиск
Датският министър-председател Мете Фредериксен разкритикува поредното изказване на Доналд Тръмп, че Съединените щати се нуждаят от самоуправляващата се датска територия Гренландия. Тя определи думите на американския президент като наприемлив натиск.
В интервю за датската обществена телевизия Фредериксен заяви, че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят намеренията на Тръмп, но те трябва да бъдат възприемани насериозно. Европейските лидери застанаха зад Дания, след като президентът на САЩ отново изказа идеята за придобиване на Гренландия. Той определи арктическата територия като критично важна за отбраната на страната.
„Първо, считам, че американският президент трябва да бъде взет насериозно, когато казва, че иска Гренландия. Искам също така да бъде ясно, че ако Съединените щати решат да нападнат военно друга страна от НАТО, тогава всичко ще спре, дори сигурността, която ни е осигурявана от края на Втората световна война”, заяви Мете Фредериксен.
Снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ предизвика острата реакция на Копенхаген
В понеделник министър-председателят на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен написа във Facebook „Стига толкова натиск!”. По-късно той призова да не се изпада в паника и да се възстанови доброто сътрудничество. „В светлината на събитията във Венецуела човек трябва да го приеме малко по-сериозно. Ние също започнахме да се чудим какво може да направи той, след това, което се случи във Венецуела”, сподели жител на Гренладия.Редактор: Ивайла Маринова
