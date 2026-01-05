Изказване на американските власти предизвика остра реакция от страна на Дания. Посланикът на страната във Вашингтон призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия, след като публикация в X предизвика полемика.

Кейти Милър - съпругата на заместник-началника на канцеларията на Тръмп, публикува снимка, на която Гренландия е оцветена с цветовете на американското знаме, а надписът под нея гласи: „Скоро“.

Тръмп назначи губернатора на Луизиана за специален пратеник в Гренландия

Публикацията идва, малко след като американските военни заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга при операция в Каракас.

Откакто дойде на власт, Тръмп не крие желанието си Гренландия да бъде част от САЩ. Държавният глава заяви, че страната му "има нужда от Гренландия" за опазване на националната си сигурност.

"Имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Тя е от стратегическо значение. Гренландия е осеяна с руски и китайски кораби. Дания няма да е в състояние да се справи с това, мога да ви уверя", смята Тръмп.

По-рано датският министър-председател Мете Фредериксен призова Вашингтон да спре със заплахите, свързани с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика.

