Снимка: БГНЕС/ЕПА
Все още не е ясно дали Джеф Ландри ще трябва да се оттегли от поста си
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия.
„Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на страната ни в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност - на целия свят“, написа Тръмп.
САЩ потвърдиха правото на Гренландия сама да определя своето бъдеще
Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си.
Тръмп е казвал няколко пъти през годините, че Гренландия, която е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ. Според него това е необходимо по причини, свързани със сигурността, както и интерес към минералните ресурси на острова.
Ландри изрази подкрепа за тази идея по-рано тази година. „Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав“. Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към САЩ. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим“, написа политикът в публикация в X от 9 януари.
Гренландия и Дания отхвърлят всякаква възможност тази идея да се осъществи.
Историята на La Jument: Фарът в „края на света“ (ВИДЕО+СНИМКИ)
Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия се ангажираха да проявяват „взаимно уважение“, гренландският външен министър Вивиан Моцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са създали несигурност сред местните жители и подчерта необходимостта от откровен диалог с американската страна.
„Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество“, заяви Моцфелд на 8 декември.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни