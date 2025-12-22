Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия.

„Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на страната ни в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност - на целия свят“, написа Тръмп.

Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си.

Тръмп е казвал няколко пъти през годините, че Гренландия, която е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ. Според него това е необходимо по причини, свързани със сигурността, както и интерес към минералните ресурси на острова.

Ландри изрази подкрепа за тази идея по-рано тази година. „Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав“. Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към САЩ. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим“, написа политикът в публикация в X от 9 януари.

Гренландия и Дания отхвърлят всякаква възможност тази идея да се осъществи.

Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия се ангажираха да проявяват „взаимно уважение“, гренландският външен министър Вивиан Моцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са създали несигурност сред местните жители и подчерта необходимостта от откровен диалог с американската страна.

„Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество“, заяви Моцфелд на 8 декември.

