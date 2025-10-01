Фарът La Jument се намира край бреговете на Бретан, Франция, в открития Атлантически океан. Построен е между 1904 и 1911 г. като отговор на множеството корабокрушения в опасните води около остров Уесан. Завършването му е било изключително трудно поради силните течения и честите бури, които правят района един от най-смъртоносните за корабоплаването в Европа.

Животът на пазача

През първите десетилетия след откриването си фарът се обслужва от пазачи, които живеели там седмици наред в пълна изолация. Най-известният от тях е Тео Малгорн, последният пазач на La Jument, който прекарва дълги периоди сам сред стихията. Неговото ежедневие било белязано от сурови условия: силни ветрове, огромни вълни и пълна откъснатост от света. Малгорн олицетворява смелостта и упоритостта на мъжете, които са рискували живота си, за да пазят светлината жива и корабите – в безопасност.

La Jument Lighthouse gets pounded by heavy seas ... 💌 pic.twitter.com/rtlbXnaKDX — Scott (@Havenlust) May 26, 2019

Фотографът и „снимката на живота“

През декември 1989 г. френският фотограф Жан Гишар предприема въздушна фотосесия с хеликоптер над фаровете в Атлантика по време на мощна буря. По това време вълните достигат височина над 20 метра. В серията си от снимки Гишар улавя момента, когато гигантска вълна удря фара La Jument, а на прага излиза пазачът Тео Малгорн, мислейки, че хеликоптерът е спасителен.

Секундите след това вълната поглъща основата на фара, но Малгорн успява да се прибере вътре и оцелява. Снимката става една от най-емблематичните фотографии на ХХ век, символизираща човешката крехкост пред силата на природата.

Наследство и символика

Фарът La Jument днес е автоматизиран и вече няма постоянно пребиваващи пазачи. Но легендата за него остава жива чрез разказите на хората, които са служили там, и чрез фотографията на Жан Гишар, превърнала се в икона. Снимката е разпространена по целия свят, отпечатана в книги, плакати и изложби, и до днес носи силното послание за битката между човека и океана.

La Jument не е просто фар – той е символ на оцеляване, смелост и човешка упоритост. Историята на Тео Малгорн и Жан Гишар напомня за връзката между човека и природата – връзка, в която уважението и страхопочитанието винаги вървят ръка за ръка.

Фарът „La Jument“ — технически и исторически детайли

→ Локация: Фарът е разположен на скалист риф, който също се нарича La Jument, на около 300 метра отвъд брега на остров Уесан (Ушант, остров в Бретан, Франция).

→ Период на строеж и въвеждане в експлоатация: Изграден е между 1904 и 1911 година, и е въведен в експлоатация през 1911.

Архитектура и характеристики:

→ Форма: оκтагонална кула (осемгранна) с балкон и фенер (lantern).

→ Височина: около 48 м (кула) с фокусна височина — 36 м над морското равнище.

→ Обхват на светлината: прибл. 22 морски мили.

→ Оптична система: използва се леща тип Френел (Fresnel lens).

I urge you to read the post about the La Jument Lighthouse. It has a very interesting and adventurous history.https://t.co/BwvrrDRSdq — puffin (@Puffin_12345) September 21, 2025

→ Материали и строеж: Основата е бетонна, кулата е каменна (гранит), фенерът е стоманен/метален със стъкло и боядисан в червено (фонар, балкон).

→ Електрификация и автоматизация: През 1990 е електрифициран. Автоматизиран е през 1991 — оттогава няма постоянни пазачи.

→ Фарът е класифициран като исторически паметник (historique monument) през 2017 г.

Снимка: iStock

Какво има вътре във фара? (Интериор, условия)

Публично достъпните данни не дават много подробности за интериора (например колко стаи, какво обзавеждане), но може да се направят заключения/описания на база на описания и свидетелства:

→ Фарът е високо и тясно място: конструкцията е компактна, с малко пространство. Има врата и вход, който се използва от пазача, особено в буря.

La Jument is a lighthouse in Brittany, Northwestern France 😬 pic.twitter.com/6LInuSgEr1 — Daniel7:25🙏❤️🙌 (@QDrop2450) August 15, 2025

→ Покрай базата има балкони/платформи, използвани за наблюдение и поддръжка.

Тъй като е бил обитаем до 1991 г,, вътре е трябвало да има помещения за спане на пазача, вероятно една или две стаи, склад за провизии, място за осветление/оптична и механична апаратура (фенер, механизми за управление), както и поне едно стълбище до фенера. Няма точен публичен план на интериора, или описания с много детайли, освен свидетелствата на пазача, когато описва обстановката като сурова.

Теодор „Тео“ Малгорн (Théodore Malgorn / Malgorne) — фаровият пазач

→ последният човек пазач на La Jument, който е обитавал фара по време на бурята, заснета от Жан Гишар.

→ Малгорн е служил дълго време в службата за фарове; според някои източници имал почти 40 години опит в нея.

Изживяването през бурята 21 декември 1989 г.

→ По време на буря чува шума от хеликоптера (който фотографът Жан Гишар използва, за да се доближи).

→ Излиза на прага на вратата, тъй като вярва, че хеликоптерът е спасителен екип.

In 1989, photographer Jean Guichard captured the lighthouse keeper opening the door as a massive wave crashed below—mistakenly thinking a rescue helicopter had arrived.



That single frame became iconic, showing La Jument nearly swallowing him whole. pic.twitter.com/7rhCBIdupR — The Timeless Traveler (@TimelessTrvlr) June 7, 2025

→ В следващ момент голяма вълна се удря в кулата и Малгорн успява да се върне навътре точно навреме — оцелява, макар и с мокри крака.

→ След бурята: Малгорн е наясно, че сме имали късмет; казва, че ако беше стоял малко по-навън, вероятно щеше да не успее да влезе навреме.

→ Живот след службата: След автоматизацията на фара през 1991, Малгорн вече не е живял в La Jument. Твърди се, че е пенсиониран и се е оттеглил от публичния живот.

​Снимка: iStock

Жан Гишар (Jean Guichard) — фотографът

→ Роден: 28 април 1952 г., Париж, Франция.

→ Повечето му училищни ваканции са прекарани при дядо и баба в Бретан (департамент Морбиан). Това го доближава до морските пейзажи, фаровете и атмосферните сцени.

→ По време на служба в морските сили работи на борда на кораб, който помага на траулери в дълбокото море, плава в Атлантика, включително Нюфаундленд, Гренландия. Именно там си купува първата си камера, финансирайки я чрез продажба на снимки, които прави на екипажите на корабите.

→ Работи като фото-журналист за агенция Sygma (от края на 70-те) и после за Гама и други.

→ От края на 80-те започва да се фокусира върху морски сцени и фарове.

→ Известната серия снимки La Jument 1989 г. е заснета на 21 декември 1989 г., по време на буря при високи вълни, между 10 по скалата на Бофорт (много силен вятър). Снимките изобразяват фарът, вълни, и пазача в прага.

→ Получава приз през 1991 г. за снимката на La Jument в конкурса World Press Photo.

