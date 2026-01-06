Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров. Доналд Тръмп посочи, че островът е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ, предадоха ДПА и "Ройтерс".

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.

