Ливан и Израел се готвят за пореден кръг мирни разговори в Съединените щати, в опит да бъде овладяно напрежението по границата им. Срещата идва на фона на формално действащо примирие, което обаче остава нестабилно заради продължаващи военни действия.

Само часове преди началото на преговорите, ливанските власти съобщиха за нова вълна от въздушни удари. По данни на здравното министерство, най-малко 22 души са загинали, сред тях и деца, след атаки в южните и източните райони на страната. От Бейрут твърдят, че от началото на примирието през април жертвите вече надхвърлят 400 души.

Ливан и Израел ще проведат нови преговори във Вашингтон

От израелска страна позицията остава непроменена - операциите срещу „Хизбула“ ще продължат, докато заплахата не бъде неутрализирана. Ливан от своя страна настоява разговорите да се съсредоточат върху реално укрепване на примирието и прекратяване на насилието.

Вашингтон, който играе ролята на посредник, поставя акцент върху възстановяването на пълния контрол на ливанската държава върху територията ѝ, както и върху разоръжаването на „Хизбула“ - условие, което според американската администрация е ключово за траен мир.

Това ще бъде трети кръг от подобни разговори между двете страни, които официално нямат дипломатически отношения. Този път обаче срещата ще премине без участието на Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, тъй като американският президент е на посещение в Китай.

