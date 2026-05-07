Това ще се случи на 14 и 15 май
Ливан и Израел ще проведат нов кръг преговори на 14 и 15 май във Вашингтон в опит да постигнат мирно споразумение, въпреки новия израелски удар срещу "Хизбула". Това съобщи американски представител, цитиран от АФП.
„Следващия четвъртък и петък във Вашингтон ще се състоят разговори между Ливан и Израел“, посочи представител на Държавния департамент на САЩ, пожелал анонимност.
Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС
